Vento forte in Molise: raffiche oltre 145 km/h a Baranello, crolla palestra a Casacalenda

MeteoWeb

Notte di paura in Molise, tra violente raffiche di vento e pioggia su gran parte della regione. Secondo la stazione di rilevamento di Meteo in Molise, le raffiche in alcuni centri hanno superato i 140 km/h. A Baranello (Campobasso) hanno superato i 145 km/h e a Trivento i 136 km/h. Altrove il vento ha soffiato sopra i 100 km/h. Molti gli alberi sradicati e caduti al suolo, insieme a tegole, detriti e cartellonistica divelta. Al momento diverse strade provinciali risultano interrotte per la caduta di rami. Tra i comuni maggiormente colpiti Casacalenda, dove il sindaco Sabrina Lallitto ha chiuso le scuole di ordine e grado.

Il vento che ha soffiato impetuosamente tra le 2 e le 6 del mattino, superando i 130 km/h, ha causato alcuni danni alle cabine Enel del comune di Ururi, nel campobassano. Il sindaco del paese molisano, Laura Greco, ha disposto la chiusura della scuola.

A Casacalenda il vento ha devastato la palestra della scuola elementare. Una parete è crollata sotto la forza delle raffiche che hanno superato i 140 km orari.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: