Vento forte a Palermo: proseguono gli interventi e le verifiche per i danni

Durante la scorsa notte, i vigili del fuoco hanno lavorato senza sosta per concludere gli interventi di soccorso e le verifiche legate ai danni causati dal vento a Palermo e nelle zone circostanti. In alcuni punti, la velocità del vento ha raggiunto anche i 100 km/h, provocando la caduta di numerosi alberi che hanno danneggiato le auto parcheggiate lungo le strade. Le operazioni dei soccorritori hanno coinvolto la rimozione degli alberi abbattuti e la messa in sicurezza di edifici colpiti da distacchi di intonaco, perdita di coperture e danni alle verande. Complessivamente, sono stati eseguiti 120 interventi, rispondendo alle numerose richieste di assistenza provenienti dai residenti.

Fortunatamente, nel corso della serata, la velocità del vento è gradualmente diminuita, consentendo agli operatori di completare gli interventi rimasti in sospeso. Nonostante il calo dell’intensità del vento, il personale di servizio ha lavorato instancabilmente durante le ore notturne per garantire la sicurezza della comunità.

Le auto hanno subito danni significativi a causa della caduta degli alberi e del crollo di cornicioni, richiedendo l’intervento della polizia municipale per valutare l’estensione dei danni e garantire la sicurezza delle strade.

