Vento forte in Puglia: alberi e cartelloni abbattuti, disagi a Foggia

Decine gli interventi dei vigili del fuoco in provincia di Foggia questa mattina per il forte vento. Diversi gli interventi dei pompieri per cadute di tegole e di intonaci ad abitazioni. Su via Manfredonia, alla periferia di Foggia, le intese raffiche hanno fatto cadere un grande cartellone pubblicitario. Numerosi anche gli interventi per alberi caduti. I vigili del fuoco stanno operando anche in alcune zone alla periferia di Lucera per alcuni incendi di sterpaglie: interventi complicati del forte vento, che alimenta le fiamme.

