Brevi voli ravvicinati per Ingenuity, l’elicottero marziano si prepara alla “congiunzione solare”

Ingenuity ha appena effettuato il 65° e il 66° volo su Marte, due brevi imprese che hanno contribuito a preparare l’elicottero della NASA per un periodo molto delicato, in cui sarà tagliato fuori dalle comunicazioni. Il volo 65 si è verificato il 2 novembre. L’elicottero-drone da 1,8 kg è rimasto in volo per 48 secondi, coprendo 7 metri di distanza. Poi, il velivolo è tornato di nuovo a volare il 3 novembre per un viaggio ancora più breve: è durato 23 secondi e ha comportato un movimento orizzontale di soli 60 cm, secondo il registro di volo della missione. Entrambe le missioni sono avvenute come da programma, non erano progettate per percorrere grandi distanze.

“Questi due brevi voli hanno posizionato Ingenuity per l’imminente congiunzione solare su Marte, quando i team di missione si fermeranno nell’invio di comandi per circa 2 settimane,” hanno spiegato i funzionari del Jet Propulsion Laboratory della NASA, che gestisce la missione di Ingenuity.

Durante la congiunzione solare di Marte, la Terra e il Pianeta Rosso si trovano sui lati opposti del Sole, e ciò avviene circa una volta ogni 2 anni. È importante sottolineare che per gli esploratori marziani della NASA questo posizionamento significa che la nostra stella blocca i segnali radio che passano tra i 2 pianeti. Le squadre di missione pertanto non inviano comandi ai propri robot durante questo periodo. “È impossibile prevedere quali informazioni potrebbero andare perse a causa dell’interferenza di particelle cariche provenienti dal Sole, e tale informazione persa potrebbe potenzialmente mettere in pericolo il veicolo spaziale,” ha spiegato la NASA. “Prima della congiunzione solare, gli ingegneri inviano istruzioni per 2 settimane e aspettano“.

La congiunzione solare di Marte in arrivo durerà dall’11 al 25 novembre, il periodo di tempo durante il quale Marte si troverà entro 2 gradi dal Sole dal punto di vista della Terra, hanno riferito i funzionari della NASA. Per rendere l’idea, il pugno chiuso tenuto a distanza di un braccio copre circa 10 gradi di cielo.

La missione di Ingenuity

Ingenuity è atterrato all’interno del cratere Jezero di Marte, largo 45 km, nel febbraio 2021, insieme al rover Perseverance della NASA. L’obiettivo principale del piccolo elicottero era dimostrare che il volo a motore è possibile su Marte nonostante l’atmosfera del pianeta, che ha solo l’1% della densità della Terra al livello del mare.

Ingenuity ha svolto questo compito in 5 voli nella primavera del 2021. La NASA ha quindi concesso all’elicottero un’estensione della missione, nella quale Ingenuity funge da ricognitore per Perseverance. Nel corso dei suoi 66 voli fino ad oggi, Ingenuity ha volato per un totale di 14,5 km ed è rimasto in volo per quasi 119 minuti, secondo il registro di volo della missione.