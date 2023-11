Virgin Galactic mette a terra Unity, il progetto “Delta” prende il volo

MeteoWeb

L’impressionante cadenza di voli di VSS Unity di Virgin Galactic non durerà a lungo. SpaceShipTwo ha volato per la 6ª volta in altrettanti mesi la scorsa settimana, trasportando 2 scienziati ricercatori e un altro passeggero privato da e verso lo Spazio suborbitale in una missione chiamata Galactic-05. Unity ora si prenderà una piccola pausa, rimanendo a terra fino a gennaio 2024, hanno spiegato i rappresentanti di Virgin Galactic. Il velivolo effettuerà poi una pausa più lunga, volando solo una o 2 volte prima di essere messo a terra a metà del 2024.

L’obiettivo della mossa è quello di concentrare le risorse sull’aereo spaziale “classe Delta“, il veicolo suborbitale di nuova generazione che Virgin Galactic sta sviluppando, ha affermato il CEO dell’azienda Michael Colglazier. Ogni velivolo Delta sarà in grado di volare fino a 2 volte a settimana, ha affermato Colglazier. Si tratta di un aumento della cadenza 8 volte superiore rispetto a Unity, progettato per volare al massimo una volta al mese. Inoltre, ogni veicolo Delta può trasportare 6 clienti paganti per volo rispetto ai 4 di Unity.

Di conseguenza, ogni velivolo Delta sarà in grado di generare entrate mensili 12 volte superiori a quelle di Unity, ha affermato Colglazier. Virgin Galactic sta attualmente addebitando 450mila dollari per ogni posto nelle sue missioni suborbitali. Quindi, accelerare la transizione alla nuova linea di veicoli ha senso, dal punto di vista finanziario. “Gli obiettivi di volo di Unity sono dimostrare il nostro sistema, mostrare la nostra esperienza e fornire informazioni per il nostro programma Delta,” ha affermato Colglazier. “I costi totali per sostenere i voli di Unity superano i ricavi mensili relativamente modesti“.

Unity è decolla da Spaceport America nel New Mexico, l’hub commerciale di Virgin Galactic. Dopo l’ultimo volo del veicolo il prossimo anno, molti dipendenti dell’azienda saranno trasferiti dal sito in una nuova fabbrica a Phoenix, che aiuterà a costruire i veicoli di classe Delta. Virgin Galactic mira a iniziare i test di volo del primo veicolo Delta nel 2025 e a metterlo in servizio nel 2026, con altri che seguiranno nei mesi e negli anni successivi.

La transizione di Unity non è l’unica mossa che Virgin Galactic ha fatto per stimolare lo sviluppo di Delta. In un documento depositato martedì 7 novembre presso la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti, la società ha annunciato che licenzierà circa 185 persone, ovvero circa il 18% della sua forza lavoro. “La società sta intraprendendo questa azione per ridurre i costi e riallineare strategicamente le proprie risorse,” si legge nel documento. “Questa riduzione comporterà un risparmio sui costi annualizzato di circa 25 milioni di dollari“.