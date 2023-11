Webb rivela caratteristiche mai viste prima nel cuore della Via Lattea

MeteoWeb

L’ultima immagine del telescopio spaziale James Webb di NASA/ESA/CSA mostra una porzione del centro denso della Via Lattea con dettagli senza precedenti, comprese caratteristiche mai viste prima che gli astronomi devono ancora spiegare. La regione di formazione stellare, denominata Sagittarius C (Sgr C), si trova a circa 300 anni luce dal buco nero supermassiccio centrale della Via Lattea, Sagittarius A*.

Tra le circa 500.000 stelle nell’immagine, c’è un ammasso di protostelle – stelle che si stanno ancora formando e guadagnando massa – che produce flussi che brillano come un falò nel mezzo di una nube scura a infrarossi. Al centro di questo giovane ammasso si trova una protostella massiccia, già nota, con una massa superiore a 30 volte quella del nostro Sole. La nube da cui emergono le protostelle è così densa che la luce delle stelle dietro di essa non riesce a raggiungere Webb, facendola apparire meno affollata quando in realtà è una delle aree più densamente popolate dell’immagine. Nubi scure più piccole nell’infrarosso punteggiano l’immagine, simili a buchi nel campo stellare: è lì che si stanno formando le future stelle.

Lo strumento NIRCam (Near-Infrared Camera) di Webb ha catturato anche l’emissione su larga scala dell’idrogeno ionizzato che circonda il lato inferiore della nuvola scura, mostrata di colore ciano nell’immagine. Tipicamente, questo è il risultato di fotoni energetici emessi da giovani stelle massicce, ma la vasta estensione della regione mostrata da Webb è una sorta di sorpresa che merita ulteriori indagini. Un’altra caratteristica della regione che gli scienziati intendono esaminare ulteriormente sono le strutture aghiformi nell’idrogeno ionizzato, che appaiono orientate in modo caotico in molte direzioni.

A circa 25.000 anni luce dalla Terra, il centro galattico è abbastanza vicino da poter studiare le singole stelle con il telescopio Webb, consentendo agli astronomi di raccogliere informazioni senza precedenti su come si formano le stelle e su come questo processo possa dipendere dall’ambiente cosmico, soprattutto rispetto ad altre regioni della galassia. Ad esempio, si formano stelle più massicce al centro della Via Lattea, rispetto ai bordi dei suoi bracci a spirale?