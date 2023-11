L’aggiornamento di WhatsApp per i gruppi di grandi dimensioni: la nuova chat vocale ispirata a Discord

MeteoWeb

Nelle prossime settimane, WhatsApp lancerà una nuova funzionalità di chat vocale progettata per effettuare chiamate vocali in grandi gruppi. La funzionalità era stata precedentemente vista in versione beta, ma WhatsApp ha ora reso ufficiale la notizia. Sebbene sia già possibile effettuare chiamate vocali su WhatsApp con un massimo di 32 partecipanti, la nuova funzionalità di chat vocale funziona in modo leggermente diverso. Mentre le chiamate di gruppo fanno squillare il dispositivo per ogni membro del gruppo, i partecipanti al gruppo non verranno chiamati automaticamente all’avvio di una chat vocale; riceveranno invece una notifica push.

“Le chat vocali ti consentono di parlare istantaneamente dal vivo con i membri di una chat di gruppo pur essendo in grado di inviare messaggi nel gruppo“, spiega il Centro assistenza di Whatsapp. Una volta avviata una chat vocale, i controlli della chiamata saranno accessibili dalla parte superiore della chat senza oscurare la capacità di un partecipante di inviare messaggi di testo contemporaneamente. Come altri messaggi WhatsApp personali, le chat vocali sono crittografate end-to-end. La chat vocale terminerà automaticamente una volta che tutti avranno lasciato la chat o se nessuno si unirà alla prima persona o all’ultima persona nella chat per 60 minuti.

Le chat vocali verranno implementate su iOS e Android nelle prossime settimane. L’implementazione inizierà con chat di gruppo più grandi con un numero compreso tra 33 e 128 partecipanti, secondo WhatsApp, quindi non tutti in un determinato gruppo potranno partecipare a una chat vocale contemporaneamente. Presumibilmente, ai gruppi con meno di 33 utenti non è stata data la priorità perché possono utilizzare la funzionalità di chiamata vocale di gruppo esistente.