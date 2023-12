Il 19 dicembre 2013 il lancio del satellite Gaia dell’ESA

MeteoWeb

Il 19 dicembre 2013 il satellite Gaia è stato lanciato dalla base spaziale europea di Kourou, nella Guyana francese. Il lancio è stato effettuato da un vettore Soyuz-Fregat e ha trasportato il satellite in un’orbita attorno al secondo punto di Lagrange del sistema Sole-Terra, noto anche come L2. Gaia è una missione spaziale dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) che ha lo scopo di ottenere una mappa tridimensionale della nostra galassia, la Via Lattea. Il satellite è dotato di una serie di strumenti che gli consentono di misurare con precisione le posizioni, le velocità, le luminosità e la composizione chimica di miliardi di oggetti celesti, tra cui stelle, pianeti, asteroidi e comete.

I dati raccolti da Gaia stanno già fornendo informazioni preziose sulla struttura e l’evoluzione della Via Lattea. Ad esempio, la missione ha permesso di determinare la distanza e la massa della galassia, di identificare nuove popolazioni di stelle e di studiare i movimenti dei pianeti extrasolari.

Il lancio di Gaia è stato un evento importante per l’astronomia, in quanto ha rappresentato il punto di partenza per una nuova era di esplorazione della nostra galassia.