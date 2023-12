Il 4 dicembre 1965 veniva lanciata la navicella Gemini 7, a bordo Frank Borman e James A. Lovell

MeteoWeb

Il 4 dicembre 1965, alle 18:21 UTC, la navicella spaziale Gemini 7 venne lanciata dal Launch Complex 19 del Kennedy Space Center, in Florida. A bordo vi erano gli astronauti Frank Borman e James A. Lovell. Lo scopo della missione era stabilire un nuovo record di permanenza in orbita. La precedente missione Gemini 4, con a bordo Jim McDivitt e Ed White, era durata 4 giorni e 2 ore. Gemini 7 doveva durare 14 giorni e 17 ore.

Il lancio di Gemini 7 avvenne senza problemi. La navicella entrò in orbita terrestre bassa, a un’altitudine di circa 200 km. Durante la missione, Borman e Lovell eseguirono una serie di esperimenti scientifici, tra cui:

studi sulla fisiologia umana in condizioni di assenza di gravità;

esperimenti sulla navigazione spaziale;

esperimenti sulla manovrabilità della navicella spaziale.

Gemini 7 effettuò anche un rendezvous e un aggancio con il veicolo spaziale Gemini 6A, lanciato il 15 dicembre 1965. Fu il primo incontro e aggancio in orbita tra 2 navicelle spaziali statunitensi.

La missione Gemini 7 si concluse con successo il 19 dicembre 1965. La navicella rientrò nell’atmosfera terrestre e ammarò nell’Oceano Atlantico, al largo delle coste della Florida.

Gemini 7 fu un successo importante per il programma Gemini: dimostrò che gli astronauti potevano rimanere in orbita per periodi di tempo prolungati e che le navicelle Gemini erano in grado di eseguire manovre complesse.

Ecco alcuni dei risultati scientifici più importanti della missione Gemini 7:

Gli astronauti Borman e Lovell dimostrarono che potevano rimanere in orbita per 14 giorni e 17 ore senza problemi di salute;

I dati raccolti dagli esperimenti sulla fisiologia umana in condizioni di assenza di gravità hanno contribuito a migliorare la comprensione dei rischi e dei benefici dei voli spaziali di lunga durata;

Gli esperimenti sulla navigazione spaziale hanno contribuito a sviluppare tecniche che sarebbero state utilizzate nelle missioni Apollo ;

; Gli esperimenti sulla manovrabilità della navicella spaziale hanno contribuito a sviluppare tecniche che sarebbero state utilizzate nelle missioni Gemini successive.