Il 20 dicembre 1845 l’astronomo tedesco Karl Hencke scopriva l’asteroide 5 Astraea

Il 20 dicembre 1845, l’astronomo tedesco Karl Ludwig Hencke, osservando il cielo dalla sua città natale di Driesen, in Prussia (oggi Drezdenko in Polonia), scoprì l’asteroide 5 Astraea. Fu il quinto asteroide a essere scoperto, dopo Cerere, Pallade, Vesta e Giunone. Hencke era un appassionato di astronomia e aveva allestito un osservatorio presso la sua abitazione, acquistando un telescopio da Joseph von Fraunhofer nel 1821. Dopo il suo ritiro dall’ufficio postale, nel 1837, si dedicò pienamente all’attività astronomica, stabilendo contatti con Johann Franz Encke.

Encke era un astronomo tedesco di fama internazionale e aveva pubblicato nel 1830 un articolo in cui sosteneva che, tra le orbite di Marte e Giove, doveva esistere una fascia di asteroidi. Hencke si convinse della validità di questa teoria e iniziò a osservare sistematicamente il cielo in questa regione.

Il 20 dicembre 1845, Hencke stava osservando la zona del cielo intorno a Vesta quando notò un oggetto di nona magnitudine che non era presente sulle mappe stellari che possedeva. Dopo aver osservato l’oggetto per alcune notti, Hencke fu in grado di calcolarne l’orbita e si convinse che si trattava di un nuovo asteroide.

La scoperta di Hencke fu un evento importante per l’astronomia, poiché confermava la teoria di Encke e apriva la strada alla scoperta di altri asteroidi.