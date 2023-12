Il 2023 si conclude con una data accattivante: 123123, non si ripeterà per altri 100 anni

MeteoWeb

L’ultimo giorno dell’anno arriva con una sequenza numerica peculiare: 31/12/23, o con il formato americano 12/31/23. Guardando un po’ più da vicino la sequenza è 123123. Non succedeva da 100 anni e non succederà di nuovo per altri 100 anni, ossia fino al 31/12/2123. Sebbene i numeri siano rari e particolarmente significativi per alcuni che sono spirituali o credono nella numerologia, la data non è considerata come data palindroma. Un palindromo significa che qualcosa può essere letto allo stesso modo anche leggendolo all’indietro. Questa Vigilia di Capodanno non rientra in questa categoria dunque, ma si distinguerà senza dubbio per la sua sequenza, che non si vedeva dal 1923.

Quest’anno ci sono state 11 date palindrome solo nel mese di marzo. Questa tendenza continuerà in vari mesi nei prossimi anni. Il prossimo anno, per esempio, presenterà 10 date palindrome dal 20 al 29 aprile 2024. Ma secondo il Farmer’s Almanac, “dopo il 2029, nessun altro anno in questo secolo conterrà un’abbondanza di date palindrome consecutive come la maggior parte degli anni di questo decennio o dell’ultimo decennio”.

Ma se si utilizzano tutte e quattro le cifre dell’anno e si includono giorni e mesi a due cifre, ci sono solo 12 date palindrome in questo secolo, riporta l’Almanacco.