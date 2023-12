Il 21 dicembre 1968 lo storico lancio dell’Apollo 8

MeteoWeb

Il 21 dicembre 1968, dalla rampa di lancio 39A del Kennedy Space Center, un razzo Saturn V ha lanciato l’Apollo 8, la 2ª missione con equipaggio del programma spaziale Apollo degli Stati Uniti. L’equipaggio era composto da Frank Borman, comandante, James Lovell, pilota del modulo di comando, e William Anders, pilota del modulo lunare.

La missione Apollo 8 fu un successo straordinario. L’equipaggio ha raggiunto la Luna in 3 giorni, e i 3 astronauti sono diventati i primi esseri umani a lasciare l’orbita terrestre per orbitare intorno al satellite. Hanno orbitato attorno alla Luna per 20 ore, scattando foto e trasmettendo immagini e video in diretta televisiva.

Una delle immagini più iconiche della missione Apollo 8 è l’alba terrestre, scattata da Anders il 24 dicembre 1968. La foto, che mostra la Terra sorgere dall’orizzonte lunare, è stata descritta come una delle immagini più belle mai scattate.

La missione Apollo 8 è stata un momento decisivo nella corsa allo spazio. Ha dimostrato che il programma Apollo era sulla buona strada per raggiungere il suo obiettivo di far atterrare un uomo sulla Luna.

La missione ha anche avuto un profondo impatto culturale. Ha ispirato milioni di persone in tutto il mondo e ha contribuito a rafforzare il nazionalismo americano. Il lancio dell’Apollo 8 è stato un evento storico che ha cambiato il mondo. È stato un momento di grande orgoglio per gli Stati Uniti e un passo importante verso la conquista della Luna.