Il 29 dicembre 1891 Thomas Edison brevetta la radio

MeteoWeb

Il 29 dicembre 1891, Thomas Edison depositò il brevetto statunitense n. 486,109, intitolato “Trasmissione elettrica di segnali“. Il brevetto descriveva un sistema di comunicazione senza fili che utilizzava onde radio per trasmettere segnali elettrici a distanza.

Edison aveva iniziato a lavorare sulla radio nel 1887, quando aveva installato un sistema di segnalazioni a distanza lungo la linea ferroviaria di Lehigh Valley, tra il New Jersey e la Pennsylvania. Questo sistema utilizzava un trasmettitore che generava onde radio e un ricevitore che le rilevava.

Il brevetto del 29 dicembre 1891 rappresenta un importante passo avanti nello sviluppo della radio. Dimostrava che le onde radio potevano essere utilizzate per trasmettere segnali a distanza, e gettava le basi per lo sviluppo di sistemi di comunicazione radiofonici più avanzati. Tuttavia, è importante notare che Edison non è stato l’unico inventore a lavorare sulla radio in quel periodo. Nikola Tesla, Guglielmo Marconi e altri scienziati e inventori erano impegnati nello sviluppo di sistemi radiofonici simili.

La paternità dell’invenzione della radio è quindi contesa, e non è possibile stabilire con certezza chi sia stato il primo a inventare la radio. Tuttavia, il brevetto di Edison è significativo perché è stato il primo brevetto concesso per un sistema di comunicazione radiofonico.

Il brevetto di Edison ebbe un impatto significativo sullo sviluppo della radio. Contribuì a stimolare la ricerca e lo sviluppo di sistemi radiofonici più avanzati, e aprì la strada alla nascita della radiodiffusione.