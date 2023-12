Il 31 dicembre 1895 la scoperta dei raggi X

MeteoWeb

Il 31 dicembre 1895, il fisico tedesco Wilhelm Conrad Röntgen stava sperimentando con un tubo a vuoto quando notò che un pezzo di carta rivestito di platinocianuro di bario, posto vicino al tubo, brillava di luce verde. Röntgen scoprì che questo fenomeno era causato da una nuova forma di radiazione, che chiamò “raggi X“.

Röntgen pubblicò i suoi risultati il 28 dicembre 1895, in una breve comunicazione. La sua scoperta fu accolta con grande entusiasmo dalla comunità scientifica e rapidamente si diffuse in tutto il mondo.

I raggi X hanno avuto un impatto rivoluzionario sulla medicina: hanno consentito ai medici di vedere all’interno del corpo umano senza la necessità di interventi chirurgici, rendendo possibile la diagnosi e il trattamento di molte malattie. I raggi X sono ancora oggi uno strumento essenziale in medicina, e vengono utilizzati in una vasta gamma di applicazioni, tra cui la diagnostica, la terapia e la chirurgia.

I raggi X hanno anche trovato applicazioni in altri campi, come l’industria, la ricerca e la sicurezza. Ad esempio, vengono utilizzati per controllare la qualità dei prodotti, per studiare la struttura dei materiali e per rilevare sostanze pericolose.

La scoperta dei raggi X è stata un evento di grande importanza scientifica e tecnologica: ha rivoluzionato la medicina e ha aperto la strada a nuove applicazioni in altri campi.