41enne trovato morto vicino ad una pala eolica a Campomaggiore: ipotesi folgorazione

Nel pomeriggio, un 41enne di Roma è stato trovato senza vita a Campomaggiore, in provincia di Potenza, riverso vicino ad un aerogeneratore di un parco eolico. La morte potrebbe essere avvenuta per folgorazione, secondo una prima ricostruzione. L’uomo, appassionato di arrampicata sportiva, era arrivato in Basilicata in camper. Nella serata di ieri, è stato visto in un ristorante di Campomaggiore, poi non si sono più avute notizie.

Quando è scattata l’allerta, sono state attivate ricerche che hanno visto impegnati i Carabinieri, i Vigili del Fuoco, il Soccorso Alpino e Speleologico. Il corpo è stato ritrovato in contrada Serra. Si ipotizza la morte per folgorazione perché per la pala eolica è stata segnalata un’interruzione di energia elettrica. Sono in corso ulteriori accertamenti.