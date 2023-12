Oggi 5 Novembre è la Giornata Mondiale del Suolo

MeteoWeb

La Giornata mondiale del suolo è una ricorrenza internazionale che si celebra ogni anno il 5 dicembre. È stata istituita nel 2014 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza dell’importanza del suolo per la vita sulla Terra. Il suolo è un elemento essenziale per la vita umana e per l’ambiente. È la base per la produzione di cibo, fornisce habitat per la biodiversità e svolge un ruolo fondamentale nel ciclo dell’acqua e del carbonio. Tuttavia, il suolo è minacciato da una serie di fattori, tra cui l’erosione, l’inquinamento e il cambiamento climatico.

La Giornata mondiale del suolo è un’occasione per celebrare l’importanza del suolo e per sensibilizzare l’opinione pubblica sui problemi che lo minacciano. In Italia, la Giornata mondiale del suolo è promossa dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). Il tema della Giornata mondiale del suolo del 2023 è “Suolo e acqua, fonte di vita”. Il tema sottolinea l’importanza della relazione tra suolo e acqua per la vita sulla Terra. Il suolo è essenziale per la conservazione dell’acqua, mentre l’acqua è essenziale per la salute del suolo.

La Giornata mondiale del suolo è un’occasione per tutti per riflettere sull’importanza del suolo e per impegnarsi a proteggerlo.