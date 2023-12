Il 7 dicembre 1743 un violento terremoto scuote la Calabria centrale

MeteoWeb

Il terremoto del 7 dicembre 1743 è stato uno dei più devastanti mai registrati in Italia: la colpito la Calabria centrale, in particolare la zona delle Serre. La sequenza del dicembre 1743 iniziò con una scossa alle 17:15 (ora locale) il 6 dicembre, e fu avvertita da molte persone a Catanzaro, ma senza danni. La scossa principale avvenne il giorno dopo alle 07:45, seguita da altre scosse il 12 e il 30 dicembre, riporta l’INGV in un approfondimento. Alcune località della Calabria meridionale e centrale furono fortemente danneggiate dal terremoto: Vallelonga, San Nicola da Crissa, Chiaravalle Centrale, Nicastrello, Gagliato e Amantea.

“Anche se il terremoto produsse forti danni e crolli di edifici e chiese (molte persone furono costrette a vivere per molto tempo in baracche nei campi), è difficile fornire un bilancio delle vittime, poiché le notizie delle vittime sono spesso cumulate con quelle causate dall’epidemia di pestilenza,” riporta l’INGV.