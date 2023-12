Abbondanti nevicate in corso in Alto Adige: raffiche di vento oltre 180 km/h, “caldo” a fondovalle

MeteoWeb

Nevicate abbondanti si stanno registrando in queste ore in Alto Adige, lungo la cresta di confine, con raffiche di vento che superano i 180 km/h. Secondo quanto riporta il meteorologo provinciale Dieter Peterlin, a Casere, in Valle Aurina, sono caduti 33 cm, a Riva di Tures 31 cm, e la neve continuerà a cadere senza sosta fino a domani. Potenti raffiche di vento si registrano sui rilievi: sulla Cima Undici in alta Val Venosta, a 2.925 metri di quota, questa mattina sono state rilevate raffiche con punte di 181 km/h, il valore più alto mai registrato dalla messa in funzione della stazione meteo nel 2000.

A due giorni dal Natale si registrano temperature sopra lo zero nelle località di fondovalle quali Bolzano e Merano ma anche a Vipiteno a quasi 1.000 metri. Nevica attorno ai 1.200 metri ma non si registrano disagi alla circolazione.

Il pericolo valanghe è salito dal grado 4 al grado 5. Per motivi di sicurezza èstato chiuso il passo Sella mentre vige chiusura invernale per i passi Stelvio, Rombo e Pennes.

