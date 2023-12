Nuovo regolamento Euro 7: raggiunto accordo per ridurre le emissioni di auto e autocarri

MeteoWeb

Le istituzioni Ue hanno raggiunto l’accordo sul nuovo regolamento Euro 7, con nuove misure per limitare le emissioni di particolato da pneumatici e freni e per aumentare la durata delle batterie. Per quanto riguarda le autovetture e i furgoni, i negoziatori hanno concordato di mantenere le attuali condizioni di prova e i limiti di emissione dei gas di scarico Euro 6. Per gli autobus e gli autocarri, il testo concordato prevede limiti più severi. L’accordo stabilisce limiti alle emissioni di particelle in frenata (PM10) per auto e furgoni e requisiti minimi di prestazione per la durata delle batterie nelle auto elettriche e ibride e nei furgoni.