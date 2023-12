Acqua alta a Venezia: Mose alzato per due picchi, toccati 120cm in mare

MeteoWeb

Doppio picco di acqua alta oggi a Venezia, con il prolungamento dell’alzata delle dighe del Mose dalla notte fino al primo pomeriggio. Il primo picco – segnala il Centro maree del Comune di Venezia – ha fatto registrare 108 centimetri alle dighe del Lido alle ore 00.50, e 106cm in mare aperto. Stamani invece sono stati registrati 120 centimetri alle dighe, 118cm in Piattaforma Cnr e 121cm in mare aperto. In città non si è andati oltre 84 centimetri alla Punta della Salute.

La pressione atmosferica ha toccato valori più bassi del previsto, e i venti sono stati meno sostenuti di quanto le previsioni meteo indicavano, sulla fascia costiera e in mare aperto. Da questo pomeriggio, la pressione atmosferica dovrebbe salire ulteriormente in circa 24 ore, facendo così terminare questa fase di eventi mareali che hanno portato ad allagare le parti più basse della città tutti i giorni della settimana scorsa.

