Aereo finisce fuori pista: voli sospesi all’aeroporto di Ginevra

Un incidente aereo ha costretto alla chiusura dell’aeroporto internazionale di Ginevra. L’incidente, fortunatamente senza gravi conseguenze, ha riguardato un aereo privato, finito fuori pista durante un atterraggio nel tardo pomeriggio. L’aereo, rileva 20 minutes, si è impantanato, richiedendo operazioni di soccorso per spostarlo. Non si registrano feriti. Alla luce di questa situazione, tutti i voli all’aeroporto di Ginevra sono stati sospesi.

“Un incidente operativo” ha costretto la pista a chiudere “temporaneamente“, ha annunciato lo scalo svizzero su X. “Non sono stati segnalati feriti, le squadre sono in procinto di rispondere“, ha spiegato l’aeroporto senza fornire ulteriori dettagli sull’incidente. Tra i voli in partenza annullati, che sono circa una trentina, ci sono anche due per Roma: quello di Ita Airways che sarebbe dovuto partire alle 18:55 e quello di Easy Jet il cui decollo era previsto per le 20:30. L’aeroporto di Ginevra è il secondo in Svizzera dopo quello di Zurigo.