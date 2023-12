L’enorme aereo Roc di Stratolaunch ha volato per la prima volta con un veicolo ipersonico

MeteoWeb

L’aereo più grande del mondo ha preso il volo durante il fine settimana con un nuovo tipo di payload sotto le sue ampie ali. Domenica 3 dicembre l’aereo da trasporto Roc di Stratolaunch ha condotto il suo primo volo di trasporto con un veicolo di prova ipersonico alimentato e rifornito di carburante. L’obiettivo principale era valutare il sistema di propulsione di quel veicolo – il primo velivolo robotico Talon-A di Stratolaunch, noto come TA-1 – e vedere più in generale come si comporta durante il trasporto in volo, hanno spiegato i rappresentanti dell’azienda.

“Il sistema di propulsione di Talon-A supporta un motore a razzo a propellente liquido che fornisce la spinta necessaria affinché Talon-A raggiunga velocità ipersoniche,” ha dichiarato domenica il CEO di Stratolaunch Zachary Krevor. “Anche se abbiamo condotto con successo numerosi test a terra, avevamo bisogno di valutare come il sistema si comporta nell’ambiente di volo prima del rilascio,” ha aggiunto. “I risultati iniziali del volo mostrano che il sistema ha funzionato come previsto e stabiliremo i nostri prossimi passi in attesa della revisione completa dei dati del test“.

Il volo dell’aereo Roc di Stratolaunch

Il volo di domenica è stato il 12° in assoluto per Roc, che ha un’apertura alare di 117 metri. L’enorme aereo a doppia fusoliera aveva volato l’ultima volta nel maggio di quest’anno, quando aveva eseguito il suo primo drop test con un prototipo Talon.

Roc è rimasto in volo per 3 ore e 22 minuti durante l’impresa di domenica, con partenza dal Mojave Air and Space Port nel Sud della California. TA-1 è rimasto agganciato dal decollo all’atterraggio. Il volo “ha rappresentato un significativo passo avanti nell’obiettivo a breve termine della compagnia di completare un volo a motore con il veicolo Talon-A,” hanno affermato i rappresentanti della compagnia.

Servizi ipersonici

Stratolaunch è stata fondata da Paul Allen di Microsoft nel 2011. L’obiettivo iniziale era quello di lanciare razzi dall’alto dell’atmosfera terrestre, proprio come fa Virgin Galactic utilizzando il suo aereo madre e SpacwShipTwo. Nel 2019, un anno dopo la morte di Allen, l’attenzione dell’azienda si è spostata: ora intende utilizzare Roc come piattaforma per la ricerca e lo sviluppo ipersonico. Il velivolo riutilizzabile Talon-A sarà la prima linea di veicoli ipersonici di Stratolaunch, anche se altri sono in vista.

Stratolaunch ha già alcuni clienti per i suoi servizi ipersonici. La settimana scorsa, ad esempio, la società ha annunciato di aver firmato un contratto con Leidos, l’appaltatore principale per il Multiservice Advanced Capability Test Bed (MACH-TB) della Marina americana.