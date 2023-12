Rivoluzione AI: Google Messaggi porta la scrittura assistita in tutto il mondo

MeteoWeb

La scrittura assistita dall’intelligenza artificiale, da tempo presente su Gmail, fa il suo debutto internazionale su Google Messaggi, aprendo nuove prospettive nell’ambito della comunicazione via SMS. Mentre gli Stati Uniti godono già dei benefici di questa funzionalità da maggio, il resto del mondo si sta preparando ad abbracciare questa innovazione, annunciata durante la conferenza annuale I/O. Tuttavia, le tempistiche esatte e le modalità di distribuzione rimangono ancora avvolte nel mistero.

Distribuzione globale

La funzionalità, lanciata inizialmente negli Stati Uniti, si sta diffondendo gradualmente in altre nazioni. Colleghi provenienti dalla Francia e dal Regno Unito hanno già segnalato l’accesso alla scrittura assistita nelle rispettive lingue locali. Mentre ulteriori dettagli sulla disponibilità in altri Paesi non sono stati confermati, la documentazione ufficiale sottolinea che i titolari di abbonamenti premium Google One avranno priorità di accesso.

L’esperienza utente

Un nuovo pulsante, posizionato strategicamente nella casella di immissione del testo, rivoluziona l’esperienza di scrittura. Un’icona a forma di fumetto con una stellina nell’angolo superiore destro apre le porte a un mondo di suggerimenti generati dall’intelligenza artificiale. Gli utenti possono scegliere tra risposte predittive contestualizzate o rielaborare il testo originale con sette stili differenti, dal formale all’informale.

Priorità per gli abbonati Premium

L’accesso a questa funzionalità avanzata è graduale, con gli abbonati premium Google One che ottengono prioritariamente l’opportunità di sperimentarla. Tuttavia, l’iscrizione all’iniziativa di Beta testing tramite il Play Store rimane un prerequisito fondamentale per chiunque desideri accedere a questa innovazione.

Privacy e sicurezza

Google assicura che la privacy degli utenti è al centro della progettazione di questa funzionalità. Per generare suggerimenti contestualizzati, l’app invia ai server di Google solo gli ultimi 20 messaggi scambiati nella conversazione. Una volta elaborati i suggerimenti, i messaggi vengono cancellati senza lasciare traccia. Importante sottolineare che contenuti multimediali come immagini e video non vengono inviati, garantendo un alto livello di sicurezza.

Con il lancio della scrittura assistita su Google Messaggi a livello internazionale, siamo testimoni di un passo avanti nell’integrazione dell’intelligenza artificiale nella nostra vita quotidiana. Gli utenti possono ora godere di un’esperienza di scrittura più avanzata e personalizzata, aprendo le porte a nuovi orizzonti nella comunicazione digitale. Resta da vedere come questa innovazione si evolverà nel tempo e quali nuove frontiere dell’IA verranno esplorate nei prossimi sviluppi.