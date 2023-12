AIEA: l’azzeramento delle emissioni “ha bisogno dell’energia nucleare”, ampio sostegno alla COP28

MeteoWeb

Il mondo ha bisogno dell’energia nucleare per combattere il cambiamento climatico e dovrebbero essere intraprese azioni per espandere l’uso di questa fonte di energia pulita e contribuire a costruire “un ponte a basse emissioni di carbonio” verso il futuro, ha affermato l’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA) in una dichiarazione storica sostenuta da decine di Paesi alla COP28. Annunciata dal Direttore Generale Rafael Mariano Grossi in occasione di un evento di alto profilo della 28esima Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP28) a Dubai, è stata la prima volta che è stata rilasciata una simile dichiarazione dell’AIEA. Il suo ampio sostegno internazionale sottolinea il crescente interesse globale per l’energia nucleare per affrontare la sfida esistenziale di un pianeta in rapido riscaldamento.

La dichiarazione è un’ulteriore indicazione di un nuovo slancio per l’energia nucleare come fonte di energia affidabile a basse emissioni di carbonio, necessaria anche per soddisfare la crescente domanda di elettricità e raggiungere uno sviluppo economico sostenibile.

“L’AIEA e i suoi Stati membri che sono produttori di energia nucleare e coloro che lavorano con l’AIEA per promuovere i benefici degli usi pacifici dell’energia nucleare riconoscono che tutte le tecnologie disponibili a basse emissioni dovrebbero essere riconosciute e sostenute attivamente”, ha detto Grossi, leggendo la dichiarazione. “L’energia a emissioni zero ha bisogno dell’energia nucleare. L’energia nucleare non emette gas serra quando viene prodotta e contribuisce alla sicurezza energetica e alla stabilità della rete elettrica, facilitando al contempo una più ampia diffusione dell’energia solare ed eolica”.

Oggi, 412 reattori nucleari operativi in 31 Paesi rappresentano più di 370 gigawatt di capacità installata, fornendo quasi il 10% dell’elettricità totale mondiale e un quarto della sua fornitura a basse emissioni di carbonio. Diversi Paesi – tra cui Bangladesh, Egitto e Turchia – stanno costruendo le loro prime centrali nucleari, mentre molti altri hanno deciso di introdurre l’energia nucleare. Inoltre, i Paesi che già possiedono una potenza nucleare, tra cui Cina, Francia, India e Svezia, solo per citarne alcuni, stanno pianificando di espandere i propri programmi nucleari.

“Gli studi confermano che l’obiettivo globale di zero emissioni nette di carbonio può essere raggiunto solo entro il 2050 con investimenti rapidi, sostenuti e significativi nell’energia nucleare”, si legge nella nota, in cui viene sottolineata l’importanza delle innovazioni nel settore nucleare, come i piccoli reattori modulari che mirano a rendere l’energia nucleare più facile da costruire, più flessibile da utilizzare e più conveniente. Inoltre, “la gestione continua e il rinnovamento della vita degli impianti garantiscono la sicurezza e l’affidabilità continue della nostra flotta esistente, consentendole di fornire energia decarbonizzata alla rete elettrica e ad altri settori”, si legge nella nota.

Dall’inizio del XXI secolo, l’energia nucleare ha evitato il rilascio di circa 30 gigatonnellate di gas serra. Può anche contribuire ad affrontare il cambiamento climatico in settori diversi dalla generazione di elettricità, in particolare contribuendo a decarbonizzare il teleriscaldamento, la desalinizzazione, i processi industriali e la produzione di idrogeno, sottolinea la dichiarazione. “Un’energia nucleare resiliente e robusta ha il potenziale per svolgere un ruolo più ampio nella ricerca verso l’azzeramento delle emissioni nette di carbonio, garantendo al tempo stesso il massimo livello di sicurezza nucleare”, viene affermato.

Il direttore generale Grossi ha dichiarato che “raggiungere un contesto equo e favorevole agli investimenti per nuovi progetti nucleari rimane una battaglia in salita. Non siamo ancora in condizioni di parità quando si tratta di finanziare progetti nucleari”. “Gli analisti concordano ampiamente sul fatto che la capacità dell’energia nucleare dovrà più che raddoppiare entro il 2050 per raggiungere gli attuali obiettivi climatici. Avremo bisogno di una capacità ancora maggiore per andare oltre la rete elettrica e decarbonizzare i trasporti e l’industria”, ha dichiarato Grossi il mese scorso al Consiglio dei governatori dell’AIEA.

In un ulteriore passo avanti per rafforzare l’importanza dell’energia nucleare, leader da tutto il mondo si riuniranno a Bruxelles nel marzo del prossimo anno per il primo vertice sull’energia nucleare, ospitato congiuntamente dall’AIEA e dal Belgio.