Allarme bomba alla stazione di Civitanova Marche: caos treni sull’Adriatica

Allarme bomba alla stazione di Civitanova Marche. Due valigie sospette lasciate nel tunnel di accesso ai binari hanno fatto scattare l’allarme intorno alle 9.30, su segnalazione della Guardia di Finanza. In attesa dell’arrivo degli artificieri da Ancona, per sicurezza è stato fermato il traffico ferroviario e decine di passeggeri sono rimasti bloccati fuori dalla stazione. Sul posto sono intervenuti anche Carabinieri, Polizia e vigili urbani.

L’allarme bomba a Civitanova Marche sta creando il caos in Adriatica. I treni registrano ritardi fino a 150 minuti, variazioni o cancellazioni. È possibile che alcuni convogli provenienti da Milano e diretti in Puglia vengano deviati tra Bologna Centrale e Foggia via Firenze, Roma e Caserta: nel caso sarebbero cancellate le fermate di Rimini, Pesaro, Ancona, San Benedetto del Tronto, Pescara e Termoli.