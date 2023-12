Allarme in Turkmenistan: il Mar Caspio sta sprofondando

MeteoWeb

“Un tempo navigavo tra Turkmenbashy e Khazar“, ricorda Batyr Youssoupov, marinaio di una nave da crociera in Turkmenistan. Un collegamento marittimo è ora impossibile a causa dell’allarmante abbassamento del livello del Caspio, il più grande mare chiuso del mondo. “È da un anno che non possiamo andarci a causa del grave insabbiamento del Caspio“, ha dichiarato ad AFP il 36enne marinaio. Alle sue spalle campeggia il ritratto di Serdar Berdymukhamedov, presidente del Turkmenistan, uno dei cinque Stati che si affacciano sul Caspio insieme a Russia, Kazakistan, Azerbaigian e Iran. Ma l’immensa superficie di questo mare a cavallo tra Europa e Asia – 371.000 chilometri quadrati, più della Germania – si riduce ogni anno.

Si tratta di un fenomeno ancora da studiare e le cui ragioni sono dibattute dagli scienziati, che ritengono che le variazioni naturali siano aggravate dai cambiamenti climatici. Nella città turkmena di Khazar, secondo le immagini satellitari, il mare si è allontanato di 800 metri dalla costa. E al largo, un’isola è addirittura emersa dall’acqua. Così ora il marinaio Batyr porta i suoi passeggeri nella penisola di Gyzylsouv, dove la situazione non è affatto migliore, con le sue decine di barche arrugginite. “Si sta costruendo un nuovo molo perché quello vecchio non è più abbastanza profondo“, racconta Aïcha, che ha quarant’anni e vive in una casa su palafitte a Gyzylsouv per proteggersi dal mare. “Ma ora, durante le tempeste, l’acqua non raggiunge nemmeno la casa”, continua.

Secondo lo scienziato turkmeno Nazar Muradov, “la variazione del livello del mare può essere spiegata dai movimenti tettonici e dai fenomeni sismici che modificano il fondale marino“. Il Caspio era già sceso negli anni ’30 e ’80, prima di risalire, sottolinea. “Ma ci sono anche ragioni climatiche: il livello del mare dipende dalla portata dei fiumi, che sta diminuendo, così come dalle scarse precipitazioni e dall’intensa evaporazione“, ha continuato Mouradov.

L’Asia centrale sta sopportando il peso del cambiamento climatico e sta ancora soffrendo le conseguenze del prosciugamento del Lago d’Aral, uno dei più gravi disastri ambientali del XX secolo. Anche a Turkmenbashy, la più grande città costiera del Turkmenistan, la costa si sta ritirando inesorabilmente. “L’estate scorsa l’acqua mi arrivava alle spalle e poi alla vita. Quest’anno era sotto le ginocchia“, racconta Lioudmila Essenova, 35 anni, nuotatrice abituale.

Mentre la signora Essenova ora deve camminare più a lungo per raggiungere il mare, il progressivo prosciugamento del Caspio ha conseguenze ben più gravi, non da ultimo per l’economia. L’insabbiamento del fiume minaccia direttamente tutte le infrastrutture lungo la costa del Caspio, compreso uno dei principali porti dell’Asia centrale, quello di Turkmenbachy, fondamentale per il commercio tra Asia ed Europa. Tanto che le autorità del Turkmenistan sono uscite allo scoperto, cosa rara in questo Paese ricco di idrocarburi dove l’informazione è strettamente controllata dal regime, che coltiva il gusto della segretezza.

“In 25 anni, il Mar Caspio si è ridotto di quasi due metri. Questo dato è più che allarmante“, ha avvertito Rachid Meredov, indomito ministro degli Esteri del Turkmenistan, invitando i Paesi vicini a collaborare “vista la portata del problema“. “L’abbassamento del livello del Mar Caspio è il problema più urgente a cui dobbiamo dedicare la massima attenzione“, ha insistito. Per il momento, la cooperazione tra gli Stati litoranei su questo tema è ancora agli inizi, dopo anni di dispute per il controllo delle immense riserve di idrocarburi del mare.

“Il nostro obiettivo comune è garantire la sicurezza ambientale del Mar Caspio che, con il suo ecosistema unico, ha un impatto sulla natura e sulla vita degli Stati rivieraschi“, ha dichiarato il Kazakistan, un altro Stato ricco di idrocarburi per il quale il Caspio svolge un ruolo cruciale. L’abbassamento del livello delle acque e l’aumento delle temperature stanno mettendo in pericolo anche la flora e la fauna marina, comprese le foche. A dimostrazione della gravità della situazione, il presidente kazako Kassym-Jomart Tokayev ha preso la questione della diminuzione della popolazione di foche “sotto il suo personale controllo” e ha annunciato la creazione di un istituto di ricerca per studiare il Caspio.