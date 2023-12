Allerta Meteo, il bollettino ESTOFEX: “rischio nubifragi al Centro Italia”

MeteoWeb

Allarme maltempo al Centro Italia nelle prossime ore: il Centro ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un nuovo avviso di allerta meteo, valido dalle 7 di oggi martedì 5 dicembre fino alle 7 di domani, mercoledì 6 dicembre. In dettaglio, un livello 1 è stato emesso sul Centro Italia e sulla Croazia meridionale principalmente per forti piogge, mentre un livello 1 è stato diramato per l’estremo Sud della Turchia e per il Nord di Cipro principalmente per grandine di grandi dimensioni.

Allerta Meteo ESTOFEX, i dettagli

Una depressione attraverserà l’area durante il periodo di previsione. Davanti al fronte freddo, tutti i modelli simulano un’area di forte sollevamento su scala sinottica nella troposfera medio-alta, si legge nel bollettino ESTOFEX. Si prevede che nel periodo di previsione “si formeranno tempeste lungo la costa occidentale dell’Italia. A causa dei profili termodinamici umidi, della natura lenta (con un vento medio <10 m/s) e della possibile ripresa delle tempeste causate da un flusso terrestre, la minaccia principale saranno le forti piogge“.

