Allerta Meteo Campania: vento forte e mareggiate per due giorni

La Protezione Civile regionale della Campania ha emanato una allerta meteo per venti forti da Nord/Nord-Est, con raffiche; mare agitato soprattutto lungo le coste esposte ai venti con possibili mareggiate. L’avviso riguarda tutta la Campania dalle 15 di domani, venerdì 15 dicembre, alle 21 di dopodomani, sabato 16 dicembre. Lo si legge in una nota. Si ricorda che è attualmente in atto una allerta meteo di livello giallo per temporali, che resterà in vigore fino alle 22 di oggi sull’intero territorio regionale ad esclusione delle zone 2 (Alto Volturno e Matese) 4 (Alta Irpinia e Sannio) e 7 (Tanagro).

I fenomeni temporaleschi saranno caratterizzati da incertezza previsionale e rapidità di evoluzione. Potrebbero essere accompagnati da grandine, fulmini e raffiche di vento. Attenzione dovrà essere posta al rischio idrogeologico: tra le principali conseguenze dell’impatto al suolo delle precipitazioni si segnalano allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, ruscellamenti con trasporto di materiale, caduta massi e frane legate a condizioni particolarmente fragili dei suoli. In considerazione del vento forte con raffiche e del mare agitato si raccomanda di prestare attenzione alla corretta tenuta del verde pubblico e delle strutture mobili e temporanee esposte alle sollecitazioni.

Si ricorda ai Comuni di mantenere attivi i Coc (Centri Operativi Comunali) e di porre in essere tutte le misure atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni previsti, in linea con i rispettivi piani comunali di protezione civile.

