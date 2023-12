Allerta Meteo Emilia Romagna: codice arancione per le piene dei fiumi domani

MeteoWeb

Si attenua il livello d’allarme dopo l’allerta rossa di oggi in Emilia Romagna. Arpae e Protezione Civile regionale hanno diramato per la giornata di domani, domenica 3 dicembre, allerta meteo arancione per le piene dei fiumi nella pianura modenese e allerta meteo gialla nella pianura reggiana e parmense. Diramata anche una allerta meteo gialla per il rischio di frane sulle alture dell’Emilia. Per domani, “tutti i fenomeni meteo” che hanno interessato il territorio in queste ore “saranno in esaurimento. La criticità idraulica nelle zone di pianura del settore centrale della regione è riferita alla propagazione delle piene in atto nei tratti arginati dei fiumi Enza e Secchia. Sul settore montano occidentale, a seguito degli eventi dei giorni scorsi, saranno possibili, sui versanti particolarmente fragili, localizzati fenomeni franosi”.

