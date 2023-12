Allerta Meteo, inizia a cadere la neve al Nord. Forte maltempo domani al Centro/Sud | MAPPE

MeteoWeb

Inizia la nuova ondata di maltempo sull’Italia. La prima neve sta cadendo debole sul Piemonte, con temperature che si mantengono molto basse su tutto il Nord Italia: in pieno giorno abbiamo appena 0°C ad Alessandria, +2°C a Torino, Vicenza, Piacenza, Lodi e Reggio Emilia, +3°C a Verona, Venezia, Padova, Brescia, Novara e Cremona, +4°C a Milano, Bologna, Ferrara e Treviso. Proprio grazie a questo cuscinetto freddo, nelle prossime ore con il transito della perturbazione avremo una bella nevicata in pianura Padana, soprattutto al Nord/Ovest.

Nel pomeriggio-sera di oggi i fenomeni nevosi più intensi, che interesseranno soprattutto Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria. Ma la neve cadrà anche su Lombardia, Emilia Romagna e alcune zone del Veneto:

Domani, martedì 5 dicembre, avremo altre nevicate – seppur deboli – tra Emilia Romagna e Veneto al mattino, ma il maltempo si concentrerà al Centro/Sud dove transiterà il fronte temporalesco che provocherà forti piogge e temporali. Al mattino i fenomeni più intensi colpiranno la Toscana, l’Umbria, il Lazio e la Campania, oltre che la Sardegna, con forti temporali su Roma e in modo particolare nel basso Lazio tra le province di Latina e Frosinone:

Nel pomeriggio/sera il maltempo tenderà a concentrarsi all’estremo Sud, tra Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia. I forti temporali colpiranno soprattutto il basso Tirreno, molto intensi in Campania e in generale nei versanti esposti al mar Tirreno:

