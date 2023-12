Allerta Meteo, la grande tempesta Ciro approccia l’Italia: caldo record ma domani allarme alluvioni e maxi nevicate

MeteoWeb

L’Italia sta vivendo una giornata caldissima: per alcune località è addirittura storica, in quanto siamo a Dicembre e mai a Dicembre erano state raggiunte queste temperature. I valori più elevati sono al Sud, nella Sicilia tirrenica, ma anche al Centro, nelle Regioni Adriatiche. La colonnina di mercurio ha raggiunto addirittura +29°C a Milazzo, ma anche +27°C a Pescara, Chieti, Barcellona Pozzo di Gotto, San Filippo del Mela e Terme Vigliatore, +26°C a Cefalù, Mascalucia, Villabate, Acitrezza, Pace del Mela e Falcone, +25°C a Palermo, Ancona, Lamezia Terme, Augusta e San Benedetto del Tronto, +24°C a Cosenza, Olbia, Jesi e Capo d’Orlando, +23°C a Catania, Reggio Calabria, Siracusa, Pesaro, Fano e Oristano, +22°C a Firenze, Messina, Cagliari, Foggia, Catanzaro, Benevento, Barletta e Cerignola, +21°C a Roma, Salerno, Pisa, Livorno e Caserta, +20°C a Napoli e L’Aquila.

Più fresco soltanto al Nord, ma neanche troppo: a Trieste abbiamo +13°C, Genova è a +16°C, La Spezia addirittura a +18°C, Soltanto in pianura Padana le massima oscillano tra +6 e +7°C, in qualche caso di campagna al Nord/Ovest addirittura tra +3 e +4°C, ma siamo a dicembre appunto e si tratta della normalità. Dopo le nevicate e il gelicidio di ieri, stiamo vivendo l’aumento termico pre-frontale ampiamente atteso in vista del nuovo ciclone in arrivo domani:

La tempesta proveniente dall’oceano Atlantico si chiama Ciro e proprio domani si stabilirà nel cuore della pianura Padana, provocando maltempo estremo su gran parte del Paese. Le temperature diminuiranno sensibilmente per l’arrivo del fronte freddo da ovest: avremo un brusco calo termico in Sardegna, Toscana, Umbria e Lazio, ma al Sud almeno fino al primo pomeriggio farà ancora caldo anche domani:

Ma l’elemento termico sarà il meno rilevante rispetto al maltempo che colpirà l’Italia nelle prossime ore. Tra stasera e domani, infatti, avremo fenomeni meteo estremi di grande entità su gran parte del Paese, e in modo particolare nelle Regioni del Centro/Nord. Innanzitutto il forte vento: le mappe sono impressionanti. Già nella mattinata di domani, sabato 2 dicembre, irromperà una vera e propria bufera dai quadranti occidentali con raffiche da uragano tra la Corsica e la Toscana. Mareggiate devastanti investiranno la Toscana e il Lazio. Vento fortissimo anche su Marche, Abruzzo e Molise:

Nel corso della giornata, poi, il vento si intensificherà ulteriormente su gran parte del Paese, anche sulle Alpi, in pianura Padana, nell’Adriatico e sul crinale appenninico meridionale:

L’elemento in assoluto più pericoloso nelle prossime ore sarà quello delle precipitazioni. La pioggia diventerà torrenziale già da questa sera su gran parte del Nord, in modo particolare sulle Alpi e sull’Appennino ligure, con accumuli localmente fino a 200mm in poche ore. Stiamo parlando di piogge alluvionali, che potranno provocare gravi conseguenze sui territori:

Ad alimentare ulteriormente il rischio di alluvioni sarà la quota neve elevatissima per il caldo anomalo di queste ore. Non nevicherà neanche oltre i 2.000 metri tra Liguria, Emilia e alta Toscana, dov’è alto il rischio di ondate di piene distruttive lungo i principali corsi d’acqua. Sulle Alpi, invece, le temperature inizieranno a diminuire da Nord e la nevicata inizierà ad essere abbondante in modo particolare nell’alta Lombardia, dove avremo accumuli eccezionali (subito oltre 60cm di neve fresca in poche ore):

Domani, sabato 2 dicembre, la situazione sarà molto più severa. L’area colpita dalle precipitazioni sarà molto più vasta, e il maltempo sarà molto più intenso. Anche al confine tra Friuli Venezia Giulia e Slovenia rischiamo una pesantissima alluvione, oltre che tra Emilia Romagna e Toscana. La mappa con le previsioni delle precipitazioni per la mattinata è davvero impressionante:

Il calo delle temperature porterà la neve gradualmente verso quote più basse, a partire dal Nord/Ovest, ma continuerà a nevicare in modo eccezionale sull’alta Lombardia, in Trentino Alto Adige e soprattutto in Austria dove avremo una nevicata eccezionale per abbondanza ed estensione, di proporzioni epocali con accumuli incredibili su gran parte del Paese:

La neve, poi, continuerà a cadere copiosa al Nord/Est anche nel pomeriggio-sera di sabato, ancora in Austria e stavolta anche in Slovenia e Croazia, abbondante. Ma saranno coinvolti nella grande nevicata anche ampi tratti del territorio italiano, in modo particolare tra Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia:

Domenica il tempo migliora: ampie schiarite, ma temperature in forte calo su valori tipicamente invernali in tutt’Italia. Anche al Centro/Sud.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione: