Allerta Meteo Liguria: forti temporali nella notte, codice arancione

Confermata in Liguria alle ore 15 l’allerta meteo gialla idrologica e per piogge diffuse sui bacini piccoli, medi e grandi della zona C (levante) ed emessa allerta gialla sui bacini grandi di E (versanti padani di levante) fino alle 10:00 di domani sabato 2 dicembre. Sui bacini grandi di C, l’allerta diventa arancione dalle 18:00 fino alle 10:00 di domani e seguirà allerta gialla fino alle 14 di domani sabato 2 dicembre.

Per tutta la giornata di oggi, venerdì 1° dicembre, si conferma tempo perturbato sulla Liguria con precipitazioni diffuse soprattutto sul centro-levante, spiega Arpal in una nota. In serata è previsto il passaggio del sistema frontale che porterà instabilità soprattutto su C ed E con bassa probabilità di rovesci e temporali forti tra la serata e le prime ore della notte. Domani, sabato 2 dicembre, ancora precipitazioni residue con piogge tra forti e moderate su C ed E e deboli altrove. I venti nella giornata di oggi si mantengono da sud-ovest di burrasca su C ed E, fino a forti su B. Oggi deciso aumento del moto ondoso fino ad agitato ovunque con mareggiate di Libeccio in serata sul levante. Domani onde in allungamento con mareggiate, anche intense su centro levante. Dalla tarda serata si domani, sabato, ci sarà un calo del moto ondoso

Ecco l’avviso meteorologico.

Oggi piogge diffuse, più insistenti su Centro Levante. Cumulate areali elevate e puntualmente molto elevate su CE, significative su AB. Possibili rovesci o temporali dal tardo pomeriggio, con bassa probabilità di fenomeni forti su CE (possibili allagamenti localizzati, danni puntuali per raffiche di vento o trombe d’aria, grandine e fulmini, piccoli smottamenti). Venti da Sud/Ovest anche rafficati fino a burrasca su CE e fino a forti su B, in particolare sui rilievi. Mare agitato sotto costa, mareggiata da Sud-Ovest su C.

Domani in mattinata precipitazioni tra moderate e forti con cumulate localmente significative su CE, dove permane una bassa probabilità di fenomeni forti per il transito del fronte (possibili allagamenti localizzati, danni puntuali per raffiche di vento o trombe d’aria, grandine e fulmini, piccoli smottamenti). Quota neve in calo fino a 1000-1200 metri nell’interno. Nelle prime ore ancora venti forti su C. Nel pomeriggio rinforzo dei venti da Nord fino a forti rafficati su AB in serata. Mareggiate, anche intense su CE, per onda lunga da Sud/Ovest.

Dopodomani nelle prime ore della notte ancora venti settentrionali fino a forti rafficati sulle zone A e B, in successiva attenuazione. Mare molto mosso in calo a mosso nel corso della mattina.

La Sala Operativa Regionale resterà aperta per tutta la durata dell’allerta. In caso di eventi intensi, durante l’allerta sarà pubblicato il monitoraggio sul sito https://allertaliguria.regione.liguria.it

