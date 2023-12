Allerta Meteo Liguria: neve in arrivo nelle zone interne

MeteoWeb

E’ stata confermata l’allerta meteo gialla per neve sulle zone interne della Liguria (zone interne di B, D, E) a partire dalle 14 di oggi, lunedì 4 dicembre, fino alla mezzanotte. Arpal riporta che sono previste deboli nevicate a tutte le quote con interessamento delle tratte autostradali sui versanti padani di Ponente (zona D), parte Ovest dei versanti padani di Levante (zona E) e interno del centro della regione (zona B).

Nell’interno delle zone AC (Ponente e Levante), la quota neve si situa intorno ai 600- 800m, in locale calo sul Levante; nell’interno di Ponente possibili accumuli localmente moderati. Sulla costa di B, quota neve intorno ai 300-500m, in locale calo a 200m con possibile nevischio in sconfinamento costiero.

Nelle prime ore della notte tra oggi e domani, martedì 5 dicembre, ancora deboli residue precipitazioni nevose nell’interno delle zone BC e su E, con deboli spolverate su D, in esaurimento nel corso della mattinata. Possibili gelate anche diffuse sui versanti padani di Ponente e di Levante nelle ore più fredde, più localizzate nell’interno di B.

Ecco l’avviso meteorologico emesso in mattinata:

Oggi deboli nevicate a tutte le quote con interessamento delle tratte autostradali su D, parte Ovest di E e interno di B. Nell’interno di AC quota neve intorno ai 600-800m, localmente in calo su C; nell’interno di A possibili accumuli localmente moderati. Sulla costa di B quota neve intorno ai 300-500m, in locale calo a 200m con possibile nevischio in sconfinamento costiero. Dal pomeriggio venti settentrionali anche rafficati di burrasca su B, forti su A, da Sud-Est moderati con locali rinforzi su C. Disagio per freddo sulle zone BDE.

Domani deboli e residue precipitazioni nevose nell’interno di BC e su E, deboli spolverate su D nelle prime ore della notte; esaurimento in mattinata. Gelate anche diffuse su DE nelle ore più fredde, possibili locali gelate nell’interno di B. Venti settentrionali forti localmente rafficati su A, fino a burrasca su B, moderati con locali rinforzi su C in rapida rotazione da NordEst; progressiva attenuazione da metà giornata. Disagio per freddo su BDE, disagio localizzato, in particolare nelle ore serali e notturne, sul resto della regione.

Dopodomani mare molto mosso in mattinata su C, in calo da metà giornata. Disagio per freddo nelle ore notturne su DE.

La Sala Operativa Regionale resterà aperta per tutta la durata dell’allerta.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: