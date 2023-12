Allerta Meteo, l’inverno torna a ruggire: forte maltempo, freddo e neve al Centro/Sud

MeteoWeb

Giornata caldissima oggi sull’Italia, soprattutto in Sicilia dov’è quasi estate, ma anche nel resto dello Stivale con valori primaverili persino nel Nord delle Marche: clamorose le temperature di +29°C a Pace del Mela, +28°C a Siracusa, +27°C a Palermo, Acireale, Cefalù, Lentini e Termini Imerese, +26°C a Barcellona Pozzo di Gotto, Milazzo e Augusta, +25°C a Catania, Giarre, Capo d’Orlando e Zafferana Etnea, +24°C a Modica e Pantelleria, +23°C a Cosenza e Catanzaro, +22°C a Foggia, Termoli, Chieti, Trapani e Vibo Valentia, +21°C a Barletta, +19°C a Pesaro e Senigallia, +18°C ad Ancona, Fano e Jesi.

Questa situazione di caldo anomalo, però, ha le ore contate. Domani, giovedì 14 dicembre, una nuova perturbazione raggiungerà l’Italia provocando forte maltempo al Centro/Sud. Piogge e temporali si concentreranno subito nel basso Tirreno, spinti da un fronte freddo che innescherà venti impetuosi da Nord/Ovest e un brusco calo delle temperature. I temporali saranno particolarmente intensi già in tarda mattinata, colpendo la Sicilia settentrionale e la Calabria occidentale, estendendosi anche a Sardegna, Campania, Basilicata e Puglia. Nel pomeriggio-sera inizierà ad affluire aria fredda dai Balcani e il maltempo si accentuerà su Marche, Abruzzo, Molise, Puglia e Campania, dove avremo i primi forti temporali e le prime nevicate sui rilievi appenninici.

Dopodomani, venerdì 15 dicembre, la perturbazione si sposterà nel Mediterraneo orientale spalancando la porta dell’Italia al freddo proveniente dai Balcani. Le temperature piomberanno rapidamente su valori rigidi, tipicamente invernali, nell’arco di poche ore, con forte maltempo sulle Regioni Adriatiche e al Sud. In questa fase avremo forti temporali nel basso Tirreno, tra Calabria meridionale e Sicilia, da Lamezia Terme a Palermo molto intensi su Tropea, Messina, isole Eolie, Capo d’Orlando e Cefalù dove si verificheranno grandinate, nubifragi e trombe d’aria. Il maltempo interesserà anche Abruzzo, Molise e Puglia. La neve cadrà fino a quote collinari in queste aree, a partire dai 500–600 metri di quota, ma le nevicate più abbondanti si verificheranno in Calabria e Sicilia oltre i 1.000/1.200 metri di altitudine.

Nel weekend, sabato e domenica, farà ancora più freddo al Sud mentre al Nord avanzerà un poderoso Anticiclone delle Azzorre che si posizionerà sull’Europa occidentale: la pressione salirà fino ad oltre 1040hPa sull’arco alpino.

