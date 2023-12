Allerta Meteo Marche: domani vento forte e mareggiate

MeteoWeb

La Protezione Civile regionale delle Marche ha diramato un’allerta meteo per vento forte e mareggiate valida per tutta la giornata di domani, sabato 16 dicembre. L’allerta interessa tutta la metà orientale della regione. “La depressione attualmente presente sul basso Mediterraneo persisterà anche nella giornata di domani, pertanto, lungo la fascia costiera e collinare delle zone di allertamento 2, 4 e 6, sono previsti venti nordorientali con intensità media di vento moderato o teso e raffiche fino a burrasca. L’intensità del vento è prevista in attenuazione dal tardo pomeriggio”, si legge nel bollettino.

“Per quanto riguarda le precipitazioni si potranno verificare dei brevi ed isolati fenomeni nella prima parte della giornata in particolare nel settore centro meridionale della regione ma senza accumuli od intensità significative”, conclude il bollettino.

