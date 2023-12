Allerta Meteo Molise: in arrivo neve a quote medio-alte e vento forte

MeteoWeb

Dopo un periodo caratterizzato da temperature quasi primaverili, è in arrivo un brusco calo termico e neve a quote medio-alte in Molise. La Protezione Civile regionale ha diramato un’allerta meteo gialla per domani, venerdì 15 dicembre. Su tutta la regione sono previste piogge sparse, da deboli a localmente moderate, anche a carattere di rovescio o breve temporale. La neve cadrà sopra i 1100-1300 metri con quota in calo in serata fino a 700 metri circa. I venti saranno da moderati a forti settentrionali; il mare da mosso a molto mosso.

