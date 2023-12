Allerta Meteo, nuovo ciclone Atlantico porta la neve in pianura Padana. Attenzione all’Immacolata

MeteoWeb

Arriva dall’oceano Atlantico il nuovo ciclone che domani, lunedì 4 dicembre, porterà la neve in pianura Padana. La tempesta si approfondirà fino a 995hPa sul Canale della Manica: il maltempo sull’Italia arriverà nel primo pomeriggio al Nord/Ovest, estendendosi poi nel corso del pomeriggio-sera al resto del Nord. La neve cadrà in Piemonte e Liguria, forse in serata persino a Genova. Le precipitazioni non saranno particolarmente abbondanti, ma la neve imbiancherà tutte le città nord/occidentali tra Piemonte, Emilia e Lombardia. Gli accumuli più abbondanti saranno in Liguria, sulle colline, ma nevicherà con accumuli anche a Cuneo, Asti, Alessandria, Piacenza e Pavia.

Dopodomani, martedì 5 dicembre, il maltempo si estenderà al Centro/Sud con forti temporali sulle Regioni tirreniche (Toscana, Lazio e Campania) e ancora neve in pianura Padana, stavolta più tra Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, anche in pianura, localmente con accumuli.

Ma la nevicata più importante della settimana potrebbe arrivare al Nord Italia per Venerdì 8 Dicembre, il giorno dell’Immacolata. In base agli ultimi aggiornamenti dei principali modelli, una nuova perturbazione atlantica molto intensa provocherà precipitazioni abbondanti con nevicate che stavolta potrebbero rilevarsi davvero degne di nota per accumuli notevoli principalmente al Nord/Ovest, tra Piemonte, Lombardia, Emilia e Liguria. Ne parleremo in modo sempre più approfondito nelle prossime ore.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione: