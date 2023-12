Allerta Meteo Sardegna: piogge, temporali e maestrale fino a 80km/h per l’Immacolata

MeteoWeb

Temperature giù di qualche grado, piogge e temporali con raffiche di maestrale fino a 80km/h. Il ponte dell’Immacolata sarà caratterizzato dal maltempo in Sardegna per l’arrivo di una perturbazione atlantica che è spinta da aria fredda. Il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile ha emesso a partire dalle ore 06:00 di domani, venerdì 8 dicembre, e sino alle 23:59 dello stesso giorno, un’allerta meteo gialla (criticità ordinaria) per rischio idrogeologico sulle aree di allerta Iglesiente, Campidano e Tirso; codice giallo (criticità ordinaria) per rischio idraulico e idrogeologico sulle aree di allerta Montevecchio Pischinappiu e Logudoro.

Arriverà la pioggia con “precipitazioni a carattere di rovescio e temporali locali sul versante occidentale per poi spostarsi sul resto dell’isola”, fanno sapere dall’ufficio meteo dell’Aeronautica Militare della base di Decimomannu. È previsto anche un abbassamento delle temperature: “quelle massime subiranno un ulteriore lieve calo e con l’arrivo del maestrale sostenuto e forte venerdì sera si passerà dai +12-16°C nel Campidano a +8-12°C di massima“. La mattina di sabato 9 dicembre, altro calo termico a causa del maestrale e mari da molto agitati a localmente grossi.

