Allerta Meteo, al Sud il rombo dell’inverno: maltempo e neve anche nel weekend

Maltempo in corso al Sud Italia dov’è in atto una sfuriata meteorologica tipicamente invernale: dai Balcani affluiscono masse d’aria particolarmente rigide e le temperature sono in netto calo, mentre le piogge e i temporali interessano in modo particolare il basso Tirreno e anche il mar Jonio promettendo di intensificarsi nel pomeriggio/sera. La Regione più colpita dal maltempo è la Sicilia, dove da ieri sono caduti 40–45mm lungo tutta la fascia tirrenica tra palermitano e messinese. Anche nelle prossime ore le precipitazioni si concentreranno in quest’area.

Il maltempo proseguirà anche nel weekend: sabato 16 e domenica 17 dicembre quando farà ancora più freddo rispetto ad oggi; il maltempo sarà meno intenso e sparso a macchia di leopardo, ma la neve cadrà fino a bassa quota sull’Appennino centro/meridionale, localmente abbondante in Calabria (Pollino e Sila) oltre i 700–800 metri, o addirittura in bassa collina (300–400 metri) tra Abruzzo, Molise e Puglia.

Al contrario, al Centro/Nord già nel fine settimana si avvertirà il tepore portato dall’Anticiclone che garantirà un lungo periodo di bel tempo e clima mite al netto di nebbie e foschie in valli e pianure.

