Allerta Meteo Toscana: tornano le piogge nell’area Bisenzio-Ombrone

MeteoWeb

La pressione in calo su tutto il Paese porterà piogge sparse anche in Toscana, soprattutto sul nord, già a partire da oggi, sabato 30 dicembre. Le precipitazioni tenderanno a intensificarsi nella giornata di domani, domenica 31 dicembre, interessando in particolare le Apuane e le zone appenniniche. Per questo, la Sala operativa della Protezione Civile regionale ha emesso un’allerta meteo gialla per rischio idrogeologico e rischio idraulico del reticolo minore che riguarda il bacino Bisenzio-Ombrone pistoiese. L’allerta meteo sarà valida dalle ore 16 fino alla mezzanotte di domenica 31. Nella notte tra domenica e lunedì è attesa un’attenuazione dei fenomeni.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione: