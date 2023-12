Allerta Meteo Trentino: codice giallo per piogge intense, attenzione da stasera

MeteoWeb

La Protezione civile del Trentino ha emesso un avviso di allerta meteo ordinaria (gialla), dalle ore 16 di oggi alle ore 18 di sabato 2 dicembre su tutto il territorio provinciale, per la possibilità di problemi idrogeologici e idraulici. Si ritengono possibili “problemi dovuti principalmente a erosioni e smottamenti nel reticolo idrografico, ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale, allagamenti, esondazioni, frane e colate rapide. Tali criticità possono inoltre causare disagi ed effetti (anche interruzioni) sulla viabilità e sulla circolazione ferroviaria, nonché sulle reti di comunicazione e di distribuzione di servizi“. La fase più intensa è attesa dal pomeriggio-sera di oggi e, in particolare, la notte. Nella mattina di sabato le precipitazioni potranno localmente assumere carattere di rovescio o isolato temporale. Durante la mattinata di sabato la quota neve tenderà a diminuire fino a 800 – 1000 metri con accumuli di circa 10-20 centimetri a 1000 metri e molto scarsi o nulli a quote inferiori. Attenzione anche al Foehn in valle, con raffiche localmente forti (50 – 90 km/h).

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: