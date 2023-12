Allerta smog, scattano le misure emergenziali in Emilia-Romagna

MeteoWeb

Bollino rosso per lo smog in Emilia–Romagna, diramato dell’Agenzia regionale per l’ambiente: domani e dopodomani, 19 e 20 dicembre, entreranno in vigore le misure emergenziali anti inquinamento in tutta la regione. Tra queste lo stop alla circolazione dei veicoli diesel Euro 5, l’abbassamento temperature medie nelle abitazioni fino a 19°C e negli spazi commerciali e ricreativi fino a 17°C.