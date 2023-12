Allerta valanghe in alta Valle d’Aosta: prevista ancora neve in quota

MeteoWeb

Il centro funzionale della Regione Valle d’Aosta ha emesso un’allerta gialla per valanghe, valida fino a tutta la giornata di domani, domenica 10 dicembre. L’area interessata è quella lungo la dorsale di confine con la Francia e la Svizzera, dall’alta Valle fino al vallone del Gran San Bernardo, alla Valpelline e alla testata della Valtournenche. L’allerta gialla è per “medie e grandi valanghe prevalentemente in zone non antropizzate o fenomeni noti per elevata frequenza“.

Per quanto riguarda il meteo, “un fronte perturbato favorisce nevicate in quota – circa 10 centimetri a 2.000 metri – e fino nei fondovalle, più intense a nord ovest, meno altrove”, si legge nel bollettino. Si prevedono dai 5 ai 10 centimetri al massimo nella zona interessata dall’allerta, mentre non nevicherà nella valle centrale e nella valle del Lys. Il limite neve è “incerto” con “possibile neve mista a pioggia durante le ore più miti, non si escludono fenomeni di gelicidio al suolo”. Da domani pomeriggio/sera, è attesa la neve a 1.800/2.000 metri sui rilievi più alti e sui settori ai confini esteri.

