Alluvioni lampo in Sud Africa: si aggrava il bilancio nel KwaZulu-Natal

Alluvioni lampo hanno colpito la città Ladysmith, nella provincia di KwaZulu-Natal, in Sud Africa, il giorno di Natale, distruggendo circa 1400 case. A causa del maltempo, 21 persone hanno perso la vita. “A partire da venerdì 29 dicembre 2023, sono stati recuperati un totale di 21 corpi“, ha detto il portavoce della Polizia, il colonnello Robert Netshiunda. Si prevede che il bilancio delle vittime aumenterà poiché un numero non confermato di persone risulta ancora disperso, ha aggiunto. Le squadre di ricerca e soccorso stanno perlustrando i fiumi per recuperare i corpi, ha detto ancora. L’operazione dovrebbe proseguire per tutto il fine settimana.

Una tragedia ha colpito una famiglia di Ladysmith, che deve seppellire sette dei suoi membri che sono stati uccisi quando le inondazioni hanno trascinato il loro veicolo nel fiume. Le squadre di soccorso hanno recuperato i corpi di Vincent Msimango, sua moglie, due figli, fratello, due nipoti all’inizio di questa settimana, ha riferito il quotidiano locale Eyewitness News.

La provincia di KwaZulu-Nata è stata recentemente testimone di inondazioni devastanti. A giugno, le forti piogge hanno ucciso sette persone e altre sette sono scomparse, dentro e intorno alla città di Durban. Nell’aprile dello scorso anno, devastanti inondazioni hanno colpito la provincia costiera uccidendo più di 440 persone.