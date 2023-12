MeteoWeb

La rassegna di eventi della mostra dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) “Macchine del tempo” prosegue con una conferenza del premio Nobel Michel Mayor, dal titolo “Altre terre nell’universo? La ricerca della vita nello spazio”. L’evento si terrà presso la Sala Cinema di Palazzo Esposizioni Roma il giorno 6 dicembre alle ore 18:30. La ricerca di vita su altri pianeti è uno dei campi di studio che incuriosisce maggiormente sia gli esperti che gli appassionati di scienza. Insieme al Professor Mayor, premio Nobel per la fisica nel 2019 per la scoperta del primo pianeta in orbita attorno a una stella di tipo solare (il pianeta 51 Pegasi b, un oggetto gassoso paragonabile a Giove), è in programma un viaggio tra le stelle, cercando di capire a che punto siamo con la scoperta di forme di vita extraterrestri.

“Macchine del Tempo” è promossa dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale e da Azienda Speciale Palaexpo, ideata e realizzata da INAF in collaborazione con Pleiadi, e prodotta con il contributo di Azienda Speciale Palaexpo.

Nel corso dei quattro mesi di durata della mostra si terranno presso Palazzo Esposizioni Roma una serie di incontri che permetteranno ai visitatori di conoscere più da vicino lo stato dell’arte della ricerca in campo astrofisico, senza tralasciare le contaminazioni artistiche e culturali. Si alterneranno aperitivi scientifici, che vedranno protagonisti i ricercatori dell’INAF, dibattiti con alcuni dei più importanti rappresentanti dell’avventura spaziale e astronomica, e intellettuali provenienti dal mondo umanistico, nonché spettacoli teatrali, comici e gare di poetry slam.