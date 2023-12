100 lanci di SpaceX in un anno: altri 22 satelliti Starlink in orbita

MeteoWeb

Il centesimo volo di SpaceX in un anno ha portato in orbita altri 22 satelliti Starlink per le connessioni internet. Il numero complessivo della mega-costellazione ha raggiunto i 5.581 satelliti in orbita, 5.147 dei quali operativi, secondo il conteggio di Jonathan McDowell, astronomo del Centro per l’astrofisica Harvard-Smithsonian. Il lancio è avvenuto con il Falcon 9 di SpaceX ed è stato il centesimo in un anno, considerando i due test in volo del veicolo Starship. I satelliti sono stati lanciati dalla base dell’Aeronautica militare statunitense in California, a Vandenberg, e il razzo principale è regolarmente rientrato a Terra, posandosi sulla piattaforma di recupero ‘Of Course I still Love You’ nell’Oceano Pacifico.