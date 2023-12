Ambiente, SIMA: al via progetto internazionale sulla sostenibilità degli edifici

MeteoWeb

L’International WELL Building Institute (IWBI) – organizzazione internazionale che promuove la salute nel settore dell’edilizia pubblica e privata – presenta oggi una nuova collaborazione con il Green Building Council Italia (GBC Italia) volta a promuovere la consapevolezza e l’implementazione di standard di salute e benessere negli ambienti (abitazioni, uffici, edifici pubblici, ecc.) costruiti in Italia.

Con una crescente consapevolezza circa l’importanza di tutelare la salute pubblica e il benessere all’interno delle città e nelle comunità, l’IWBI ha scelto di impegnarsi attivamente in Italia attraverso una partnership strategica con il Green Building Council Italia. Questa collaborazione mira a sensibilizzare gli stakeholder chiave, le istituzioni e i cittadini in generale sui temi fondamentali legati alla creazione di ambienti domestici e di lavoro più sani e sostenibili.

A rappresentare l’IWBI in Italia sarà il prof. Alessandro Miani, già presidente della Società Italiana di Medicina Ambientale e membro del IWBI Government Council, che porterà la sua vasta esperienza e competenza per guidare gli sforzi nella promozione di standard di salute e benessere più elevati negli edifici delle città italiane.

La collaborazione tra IWBI e GBC Italia prevede una serie di attività tra cui la diffusione di standard e i protocolli su salute, benessere e sostenibilità; sensibilizzazione su pratiche edilizie salutari negli edifici, nelle organizzazioni e nelle comunità; conferenze ed eventi congiunti per promuovere le migliori pratiche nel settore dell’edilizia sostenibile; sostegno a politiche e regolamenti favorevoli all’edilizia sostenibile e al benessere occupazionale negli enti e nelle istituzioni governative.

“Siamo entusiasti di avviare questa collaborazione con il Green Building Council Italia. L’obiettivo è non solo sensibilizzare, ma anche collaborare fattivamente con le istituzioni, con le aziende, con l’industria dell’edilizia e i cittadini per integrare pratiche di costruzione sostenibili che promuovano la salute e il benessere di chi abita e lavora negli edifici,” dichiara Alessandro Miani.

“Le sfide associate al cambiamento climatico, compresi gli impatti significativi sulla salute pubblica, richiedono un approccio articolato e un profondo impegno alla collaborazione – ha affermato Ann Marie Aguilar, Vicepresidente senior di IWBI per la regione EMEA – Per contribuire a sostenere il settore immobiliare globale e affrontare queste vulnerabilità in evoluzione nei nostri edifici, siamo orgogliosi di unire le forze con GBC Italia e Sima“.

“Il benessere dei cittadini è sempre più centrale per GBC Italia. Questa partnership strategica con IWBI rappresenta un passo fondamentale per rafforzare l’impegno del nostro Paese a favore della sostenibilità, unendo l’expertise di GBC Italia con l’approccio centrato sul benessere dell’International WELL Building Institute,” commenta Fabrizio Capaccioli, Presidente del GBC Italia.