Animali misteriosi camminavano con zampe simili a uccelli milioni di anni prima della loro comparsa

Impronte fossili tridattili (a tre dita) risalenti a più di 210 milioni di anni fa furono impresse nel fango soffice da rettili bipedi con piedi simili a quelli di un uccello, secondo una nuova analisi delle impronte. Le impronte, rinvenute in diversi siti dell’Africa meridionale, sono state recentemente identificate come le più antiche tracce simili a quelle degli uccelli mai trovate, che precedono di circa 60 milioni di anni i primi fossili scheletrici di aviari conosciuti. “Data la loro età, probabilmente sono state create dai dinosauri”, ha detto il Dottor Miengah Abrahams, docente di scienze geologiche all’Università di Città del Capo in Sud Africa. Abrahams è l’autore principale del nuovo studio che descrive le tracce, pubblicato sulla rivista PLOS One.

I teropodi, incluso il Tyrannosaurus rex, erano un gruppo eterogeneo di mangiatori di carne bipedi con piedi a tre dita. Ma tra queste tracce di dinosauro appena esaminate ce n’erano alcune che differivano dalle tipiche impronte di teropodi. I valori anomali avevano un’estensione più breve del dito centrale, un’apertura molto più ampia e “dita significativamente più strette”, facendoli assomigliare più alle impronte degli uccelli, ha detto Abrahams alla CNN. Tuttavia, poiché gli animali che hanno lasciato le tracce sono sconosciuti, la loro relazione con gli uccelli non è chiara. Le impronte potrebbero rappresentare un indizio mancante sull’evoluzione aviaria, o potrebbero appartenere a rettili che non sono vicini alla stirpe aviaria ma si sono evoluti in modo indipendente con piedi simili a uccelli, hanno riferito i ricercatori.

Fossili senza ossa

Le impronte furono scoperte a metà del XX secolo e fu assegnato loro il nome scientifico “Trisauropodiscus” dal paleontologo francese Paul Ellenberger. Il nome è un ichnogenere, nel senso che descrive un genere basato su tracce fossili, o impressioni fossilizzate che un animale ha lasciato dietro di sé, piuttosto che fossili del suo corpo. Si pensa che esistano sette ichnospecie legate alle tracce del Trisauropodiscus, e per decenni i paleontologi hanno discusso sull’affinità aviaria del gruppo. Alcuni definivano le tracce come simili a quelle degli uccelli, ma altri non ne erano così sicuri. Ellenberger potrebbe aver confuso le acque assegnando molte tracce di forma diversa all’icnogenere, “e non tutte sono simili agli uccelli“, ha detto Abrahams.

Inoltre, la forma di un’impronta può variare notevolmente, in base al tipo di materiale su cui l’animale ha calpestato. Ciò può rendere difficile individuare le caratteristiche fisiche degli animali estinti quando le tracce fossilizzate sono gli unici indizi che hanno lasciato dietro di sé, ha affermato la Dott.ssa Julia Clarke, Professoressa di paleontologia dei vertebrati presso l’Università del Texas ad Austin, che non è stata coinvolta nello studio. “Le impronte sono un record davvero unico”, ha detto Clarke alla CNN. “Ma ci sarà sempre quella zona di incertezza, proprio nella natura dei dati di cui disponiamo”.

Nel momento in cui le tracce del Trisauropodiscus furono impresse nel fango, gli adattamenti evolutivi erano in forte espansione negli arcosauri – l’antico gruppo di rettili che comprende dinosauri, pterosauri e coccodrilli – quindi è intrigante trovare prove di piedi simili a uccelli in un membro sconosciuto di questo gruppo, ha aggiunto l’esperta. “Le impronte non corrispondono direttamente a nessun animale fossile conosciuto di questa regione e di questo periodo di tempo. Potrebbero appartenere ad altri rettili o cugini di dinosauri che hanno sviluppato piedi simili a quelli degli uccelli”, ha detto Clarke. “Ciò sta ampliando la nostra comprensione della diversificazione morfologica in questo periodo davvero chiave per gli arcosauri”.

Seguendo le orme

L’indagine dei ricercatori è iniziata nel 2016: il team dell’UCT stava “seguendo le orme di Paul Ellenberger, documentando i suoi siti utilizzando moderni standard icnologici”, ha detto Abrahams. Durante un viaggio a Maphutseng, una località fossile nel Lesotho, il team ha trovato una serie di tracce simili a quelle degli uccelli dal periodo Triassico. “Ci è voluto un minuto per renderci conto che stavamo guardando un Trisauropodiscus“, ha detto. “La nostra impressione iniziale era che queste tracce fossero davvero molto simili a quelle degli uccelli e sapevamo che dovevamo indagarle ulteriormente”. Ciò ha comportato visite a siti fossili; analisi di foto d’archivio, bozzetti e calchi; e la creazione di modelli digitali 3D delle impronte. Gli scienziati hanno esaminato 163 tracce e le hanno divise in due categorie, o morfotipi, in base alla loro forma. Le tracce classificate come morfotipo I sono state contrassegnate come non aviarie. Queste impronte erano leggermente più lunghe che larghe, con dita più rotonde e robuste. “Hanno anche un ‘tallone’ distinto” formato dai polpastrelli del terzo e quarto dito, ha detto Abrahams.

In confronto, le tracce del morfotipo II erano più piccole. Erano più larghe che lunghe, con dita più sottili. Questo secondo gruppo di tracce somigliava molto, nella forma e nell’ampia dilatazione delle dita, a quelle di un uccello del Cretaceo (da 145 a 66 milioni di anni fa): il trampoliere Gruipeda, un altro ichnogeno conosciuto solo attraverso le impronte. E nel complesso, le tracce del morfotipo II somigliavano molto alle moderne impronte di uccelli, hanno riferito gli scienziati.

Le più antiche testimonianze fossili di paraviani – il gruppo di dinosauri che comprende i primi uccelli e i loro parenti più stretti – compaiono intorno alla metà del periodo Giurassico (da 201,3 milioni a 145 milioni di anni fa); le tracce del morfotipo II Trisauropodiscus, che risalgono ad almeno 210 milioni di anni, suggeriscono che i piedi simili a quelli degli uccelli siano ancora più antichi. “Trisauropodiscus mostra che la morfologia del piede simile a un uccello è molto più antica, un tratto condiviso tra gli uccelli moderni e altri arcosauri del tardo Mesozoico”, ha detto Abrahams. “Questa indagine contribuisce alla nostra comprensione collettiva dell’evoluzione dei dinosauri e degli uccelli”.