Antartide, alla stazione Concordia arriva l’astronauta Thomas Pesquet: “come atterrare su un altro pianeta” | FOTO

“Dopo un viaggio incredibile, mi sono appena stabilito nel luogo più remoto e inaccessibile della Terra: la stazione di ricerca Concordia nel mezzo del continente Antartico”. Lo annuncia con un post su Facebook Thomas Pesquet, astronauta francese dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA). “È impossibile non essere entusiasti quando si arriva qui: è come atterrare su un altro pianeta. Migliaia di chilometri di bianco e poi all’improvviso un’oasi di vita dove scienziati francesi e italiani sfidano il freddo per lavorare su clima, glaciologia, sismologia e astronomia! Siamo fortunati perché il meteo è fantastico. Siamo in piena estate e arriviamo a -30°C (in inverno scende fino a -60°C). Bonus: atterraggio con uno skiplane su una pista innevata”, racconta Pesquet del suo arrivo alla stazione Concordia. “Qui, l’ESA ha il proprio programma di ricerca, inclusi alcuni degli esperimenti che ho condotto sulla ISS… Mettiamoci al lavoro”, conclude Pesquet nel suo post, condividendo diverse foto della stazione Concordia.

Tra gli scienziati presso la stazione Concordia che hanno accolto Pesquet, c’è anche l’italiano Marco Buttu, dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF). In un post su Facebook, Buttu ricorda che Pesquet “complessivamente è stato nello spazio per più di un anno, partecipando a due spedizioni a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Ci siamo collegati in video conferenza con lui durante la mia precedente spedizione, nel 2021, quando Thomas era al comando della ISS. Adesso finalmente è venuto a trovarci di persona”, ha scritto Buttu.