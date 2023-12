Apple Rivoluziona l’Intelligenza Artificiale su iOS 18: ecco le novità

MeteoWeb

Nel cuore pulsante della Silicon Valley, dove l’innovazione è costante, Apple si prepara a ridefinire il panorama dell’intelligenza artificiale con l’imminente lancio di iOS 18. L’azienda di Cupertino, nota per essere sempre all’avanguardia, sta intraprendendo una rivoluzionaria strada nel campo dell’IA generativa, con l’obiettivo di eseguire modelli complessi direttamente sui dispositivi iPhone, eliminando l’accesso al cloud per garantire massima privacy e sicurezza. Attraverso ricerche pionieristiche, i ricercatori di Apple hanno scoperto un approccio innovativo per superare le sfide tecniche, aprendo le porte a un futuro in cui l’intelligenza artificiale diventa non solo potente ma anche più sicura che mai. Scopriamo insieme i dettagli di questa svolta tecnologica.

La vera rivoluzione di questa prospettiva si manifesta nell’ardito tentativo di Apple di spostare l’intero processo di inferenza dei modelli di intelligenza artificiale direttamente sui dispositivi iPhone, eliminando la necessità di un accesso al cloud. Questa mossa non è solo finalizzata a migliorare le prestazioni, ma mira anche a risolvere delicate questioni di sicurezza e privacy che tanto preoccupano gli utenti moderni. Recenti rivelazioni da parte di un gruppo di ricercatori di punta di Apple hanno gettato luce su questa audace strategia, svelando dettagli cruciali su come l’azienda intende superare le sfide tecniche lungo questo percorso.

In un mondo in cui i modelli di intelligenza artificiale generativa vengono tradizionalmente addestrati in data center con server potenziati da GPU, la novità proposta da Apple è quella di eseguire i Large Language Models (LLM) direttamente sui dispositivi iPhone. Un approccio già sperimentato con successo da giganti come Google, che ha adottato il modello Gemini Nano per il suo Pixel 8 Pro.

Il cuore pulsante di questa innovazione risiede nella capacità di memorizzare i parametri dei modelli direttamente nella memoria flash degli smartphone, eludendo la necessità di caricare l’intero modello nella DRAM. Questo approccio si configura come una soluzione elegante ed efficiente, specialmente considerando che un modello con 7 miliardi di parametri richiederebbe una considerevole quantità di 14 GB di RAM. Per perfezionare ulteriormente il processo, sono state introdotte due tecniche sofisticate: Windowing e Row-column bundling, mirate a ridurre la quantità di dati trasferiti dalla memoria flash alla DRAM e, allo stesso tempo, a incrementare il throughput complessivo del sistema.

Per testare la validità di questa visione innovativa, sono stati condotti approfonditi test su diverse configurazioni hardware, compresi l’Apple M1 Max con SSD da 1 TB e un computer Linux equipaggiato con GPU NVIDIA GeForce RTX 4090. I risultati sono stati stupefacenti, con l’inferenza di modelli estremamente complessi che supera di 4-5 volte il tradizionale caricamento sulla CPU e addirittura di 20-25 volte rispetto al caricamento sulla GPU.

Sembra che Apple abbia gettato le basi per un futuro ambizioso che unisce innovazione tecnologica e salvaguardia della privacy degli utenti. L’arrivo di iOS 18 potrebbe segnare una pietra miliare nella storia degli smartphone, aprendo le porte a un nuovo capitolo in cui l’intelligenza artificiale diventa più potente, accessibile e sicura che mai.